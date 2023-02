Lyt til artiklen

Efter den seneste tids voldsomme knivstikkerier og skyderier opretter Københavns Politi nu visitationszoner på Nørrebro og Nordvest

Det gør man for at lægge et pres på de kriminelle grupper, som man formoder står bag.

»Vores formodning er, at flere af knivstikkerierne i slutningen af december og frem til begyndelsen af februar er opgør mellem unge med tilknytning til to kriminelle grupper,« siger politiinspektør Tomas Marko Juhl.

Senest mandag aften blev 21-årig mand ramt af flere skud på Jægersborggade i København. I weekenden var der to knivstikkeri.

Visitationszone Peblinge Dossering — Sortedam Dossering — Fredensgade — Tagensvej — Jagtvej - Lersø Parkallé -Tuborgvej — Bispebjergvej — Orgelbyggervej — Rådvadsvej — Ut terslevvej — Hareskovvej — Borups Allé — Bispeengbuen — Ågade — Åboulevard — Peblinge Dossering.

Zonerne bliver nu oprettet, da man har en formodning om, at flere af den seneste tids knivstikkerier skyldes en strid mellem to grupper i det kriminelle miljø.

Fra 18.00 onsdag aften træder de nye visitationszoner i kraft. De vil foreløbigt gælde frem til 22. februar.

»Vi vil gerne rette en appel til de her personer og deres omgangskreds: Situationen bliver kun værre, jo længere striden fortsætter. Der er tale om meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som kan sende selv helt unge i fængsel i mange år – og vi arbejder målrettet på at få de skyldige stillet til ansvar,« siger Tomas Marko Juhl.

20.02 mandag aften blev der affyret flere skud mod to mænd, der befandt sig Jægersborggade.

Det var kun den ene – en 21-årig mand, der blev ramt af skuddene. Han blev fragtet til Rigshospitalet i kritisk tilstand, en tilstand han ifølge politiet stadigvæk befinder sig i.

Skuddene var også rettet mod en 38-årig mand, der ikke blev ramt af skuddene.

Københavns Politi har endnu ikke anholdt nogen personer for skudepisoden mandag aften i Jægersborggade. Men flere personer er blevet set flygte fra gerningsstedet.

»Vi er i fuld gang med en bred efterforskning af skyderiet, og vi arbejder naturligvis også på at klarlægge, om der er tale om en gengældelsesaktion for et eller flere af de tidligere knivstikkerier. Det er dog for tidligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt,« lyder det fra politiinspektøren.

Flere af knivstikkerierne, der startede i slutningen af december, trækker tråde til det københavnske bandemiljø.

Ifølge B.T.s oplysninger drejer det sig mere specifikt om en konflikt mellem to grupperinger af unge på Nørrebro og Nordvest. Den ene med tilhørsforhold til Nordvest, mens den anden udspringer fra området omkring indre Nørrebro.

