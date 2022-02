For knap to uger siden lagde der sig en mørk skygge over Ebeltoft og Aarhus, da virksomhedsejeren Britt Palmgren på bestialsk vis blev dræbt. Nu takker hendes firma for den store støtte i den svære tid.

»Vi i Palmgren Erhvervsrengøring Jylland vil gerne sige tak, til alle dem der har sendt positive tanker, blomster og hilsner vores vej,« skriver de på Facebook fredag morgen:

»De seneste 14 dage har været præget af udfordringer, men også præget af overvældende opbakning fra både medarbejdere og vores kunder.«

»Derfor vil vi gerne sige tak for støtten og tilliden til os, der dagligt har arbejdet på at få virksomheden til at fortsætte i Britts ånd.«

Samtidig gør de det klart, at firmaet består, selvom de har mistet deres direktør.

»Palmgren fortsætter, og vil være det Palmgren, som vi er kendt for – bare på en ny måde,« skriver de.

Det var sent lørdag aften den 22. januar, at politiet ankom til en adresse i byen på Jyllands næsetip, hvor Britt Kaiser Palmgren blev fundet hårdt såret af adskillige knivstik. Hun blev kort efter erklæret død.

Det viste sig, at hun i minutterne før drabet desperat havde søgt hjælp ved sine naboer, hvilket dog mislykkedes. Få minutter efter fandt de hende nemlig dræbt uden for deres hoveddør. Der var ingenting at gøre. Halsen var skåret over.

Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat. Vis mere Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat.

Samme nat blev hendes 53-årige mand anholdt og sigtet for drabet, som han ved et grundlovsforhør har nægtet sig skyldig i og i stedet erkendt vold med døden til følge.

Den tragiske sag er uforståelig i lokalsamfundet, da parret udadtil virkede til at have et misundelsesværdigt ægteskab. Desuden havde de samme aften, som drabet skete, været ude at spise på en af byens fineste restauranter.

»Alle er forfærdede over, at det kunne ske, og så lige med dem også,« lød det efter drabet fra Lars Lau Frederiksen, der er skoleleder på skolen, hvor parrets 14-årige datter går:

»Jeg var målløs. Det må jeg sige. Jeg kender dem jo specielt godt, så det er noget forfærdeligt noget at tænke på. Og jeg tror ikke, du vil møde en eneste, der vil kunne sige, at de troede, at det kunne ske.«

Parret var begge involveret i Palmgren Erhvervsrengøring, der har hovedsæde i Risskov ved Aarhus og har over 100 ansatte.

Det var dog Britt Kaiser Palmgren, der havde titel af direktør i det 15 år gamle firma – ejerskabet delte hun med sin søn.