En større gruppe unge mennesker er fredag aften blevet smidt ud af et tog ved Hundested Station i Nordsjælland.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi modtog en anmeldelse om, at cirka 200 unge mennesker havde svært ved at opføre sig ordentligt og var blevet bedt om at forlade toget,« siger vagtchef Michael Dalby og tilføjer:

»Det står lidt i det uklare, hvad der præcist er sket, men der er formentlig tale om noget hærværk af en slags.«

Han fortæller videre, at det var togkontrolløren om bord på toget, som fik gelejdet de unge mennesker af, men politiet rykkede ud til stedet for at »regulere«.

»De rev ting i stykker og klatrede rundt på inventaret, så vi rykkede ud til stedet, men vi har ikke anholdt nogen,« siger han videre.

Michael Dalby tilføjer, at mange af de »cirka 200 unge mennesker« var forsvundet, da politiet ankom til stationen - formentlig fordi de var blevet hentet af deres forældre.

Ifølge B.T.s mand på stedet var der tale om gymnasielever.