Endnu en politikreds erkender nu, at der skal ske forbedringer i sagsbehandlingen, når borgere anmelder kriminalitet.

Som del af B.T.-serien om den rekordlange behandlingstid hos politiet har 46-årige Mary Jane Williams fra Randers fortalt, at der gik hele 996 dage, fra hun anmeldte et seksuelt overgreb, som en sindssyg mand begik mod hende, til der faldt dom i sagen.

Advokaturchefen hos Nordjyllands Politi, Sine Cully, har gennemgået sagen, og hun indrømmer, at den har taget lang tid.

»Vi kan godt forstå, at forurettede i denne sag har oplevet, at sagsbehandlingstiden har været lang – og det kan være en kilde til frustration for den enkelte,« siger hun.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (antal dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Mary Jane Williams har især kritiseret politiet for at være for sløve til at informere hende om sagens gang. Hun anmeldte overgrebet få timer efter hændelsen, men først to et halvt år efter blev hun indkaldt som vidne i retten.

Sine Cully vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men fortæller, at ofre for kriminalitet nu skal have bedre information om, hvad der sker i deres sager.

»Derfor mener vi også, at vi godt som myndighed kan blive bedre til at holde borgerne orienteret om forløbet i straffesagers behandling – og især når de har en længere udstrækning,« siger hun.

Det er ikke blot Nordjyllands Politi, der erkender, at der er brug for forbedringer, efter at ofre for kriminalitet de seneste to måneder er stået frem i B.T. og har fortalt om deres lange ventetid hos politi og domstole.

Advokaturchefen hos Østjyllands Politi, Morten Holm, har slået fast, at politiet vil tage ved lære af den meget lange sagsbehandlingstid, som 64-årige Bente Strunge Hermann fra Ørbæk på Djursland har været udsat for, og som han kalder 'utilfredsstillende'.

Ligeledes tog vicepolitiinspekøren hos Syd- og Sønderjyllands Politi personligt hjem til indbrudsofret Sallie Nielsen fra Esbjerg. 423 dage efter politiet optog rapport på hendes adresse, havde hun intet hørt fra ordensmagten, og det ville vicepolitiinspekøren gerne give hende en forklaring på. I øvrigt har Københavns Politi kontaktet 19-årige Silas Lund få dage efter, at han 21. juli fortalte, at han 448 dage efter at have anmeldt et brutalt overfald stadig ventede på svar fra ordensmagten.