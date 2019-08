Justitsminister Nick Hækkerup (S) har nu en plan for at få politiets rekordlange sagsbehandlingstid af kriminalitet mod borgerne sat ned.

Regeringen vil således bruge 130 mio. kr. på at få politiets pukkel af overarbejdstimer mere end halveret.

Således skal betjentene have mulighed for at få cirka 540.000 timers overarbejde udbetalt i stedet for at afspadsere dem.

»Vi har i dag et politi, der er hårdt presset, og som står over for en række udfordringer. Én af dem er den betydelige overarbejdspukkel i dansk politi, som skal håndteres,« siger Nick Hækkerup til B.T.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsenvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Nye tal: Ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på politi og domstole

Ifølge justitsministeren udgjorde politiets samlede overarbejde ved udgangen af juli 805.395 timer. Alene i 2019 er politibetjentes overarbejde steget med godt 220.000 timer.

Han påpeger, at overarbejdspuklen blandt politibetjente nu har nået et niveau, hvor det ikke kan afspadseres, uden at det vil have meget mærkbare konsekvenser for politiets arbejde.

»Hvis en halv million overarbejdstimer skulle afspadseres, svarer det i runde tal til, at samtlige betjente i Fyns Politi skulle sendes hjem i et halvt år. Det er uholdbart. Derfor har regeringen besluttet at give mulighed for at udbetale over en halv million timers overarbejde i politiet – ca. 540.000 timers overarbejde,« siger han.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyverier, røverier, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage.

En række ofre for kriminalitet har i B.T. fortalt om, hvordan de har mærket konsekvenserne af, at politiet enten ikke har haft betjente nok på arbejde til at reagere på deres anmeldelse eller brugt meget lang tid på selve sagsbehandlingen.

Nick Hækkerup erkender da også, at det er planen at få sagsbehandlingstiden sat ned.

Politiet overarbejde Juli 2019: 805.395 timer December 2018: 583.891 December 2017: 508.456 December 2016: 512.456 December 2015: 397.778 December 2014: 262.144 Kilde: Justitsminister

»Det har gjort stort indtryk at se, hvor meget sagsbehandlingstiden er steget fra 2014 og frem. Jeg må sige, at det ikke er et serviceniveau, vi gerne vil have fra politiets side,« siger han.

Mandag kom det endda frem, at det kan have store konsekvenser, når politiet ikke har mandskab til at reagere efter en borgers anmeldelse. Den 57-årige familiefar Pelle Henning stod frem og fortalte, at han begik selvtægt, efter Nordsjællands Politi ikke havde mulighed for at sende en patrulje, da hans 16-årige søn blev udsat for tyveri.

»Selvtægt er et tydeligt symptom på, at der er nogen ting, der skal gøres bedre i dansk politi. Det her handler ikke om at pege fingre ad den tidligere regering. Der er massive udfordringer i dansk politi, og det skal vi arbejde på at løse,« siger Nick Hækkerup.

Tirsdag skal Nick Hækkerup i samråd på Christiansborg, hvor politkere fra begge fløje vil stille ham spørgsmål om den lange sagsbehandling af borgervendt kriminalitet.