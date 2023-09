En mand mistede natten til lørdag livet i forbindelse med en anholdelse på Køge-egnen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Anholdelsen skete, efter at politiet var rykket ud til en adresse på baggrund af en anmeldelse.

- Vi modtager klokken 00.18 en anmeldelse om voldsomme husspektakler. Under anholdelsen af den mandlige part, bliver han pludselig livløs. Der bliver iværksat førstehjælp på stedet og tilkaldt en ambulance, men han afgår efterfølgende ved døden, fortæller politiinspektør Thomas Tarpgaard.

Over for B.T. oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at der er tale om en 42-årig mand.

Manden blev livløs i forbindelse med 'påbegyndt anholdelse', lyder det.

Politiinspektøren vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen, da den nu er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

DUP har blandt andet til opgave at undersøge sager, hvor en person kommer slemt til skade eller afgår ved døden i politiets varetægt eller som følge af politiets handlinger.

/ritzau/