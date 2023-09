Klokken var 05.45, da anmeldelsen landede hos Midt- og Vestsjællands Politi.

En kvinde var blevet antastet af en mand, lød det. Og snart rykkede politiet til Nørregade i Ringsted, hvor et område blev afspærret.

Til B.T. oplyser vagtchef ved politikredsen Sonny Bonde, at det endnu er uklart, hvad manden skulle have udsat kvinden for.

Kvinden skal nu afhøres, ligesom politiet også vil undersøge, om der er videoovervågning i området. Denne skal i så fald hentes ind, så den kan indgå i efterforskningen.

Ved Nørregade i Ringsted har hunde morgenen igennem søgt efter spor i sagen.

På billeder kan man desuden se, hvordan uniformerede betjente arbejder på stedet, der er blevet spærret af med politiets tape.

Afspærringen er nu ophævet, lyder det fra Sonny Bonde.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.