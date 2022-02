»Hun ånder jo lettet op, fordi oplevelsen stadig sidder i hende. Hun har ikke haft lyst til at vende tilbage til Herlev Hospital efterfølgende, men hun har jo ikke rigtig noget valg,« siger Ditte Young.

Tirsdag kunne hun overbringe gode nyheder til sin mor.

Her blev det nemlig offentliggjort, at Københavns Vestegns Politi i weekenden stod bag anholdelsen af en 45-årig rumænsk mand, der siden er blevet varetægtsfængslet.

Manden er sigtet for flere end to håndfulde forskellige sager. Og i en af sagerne er det Ditte Youngs 73-årige mor, der er offer.

Hun var i september indlagt på Herlev Hospital. Hendes hjerte kæmpede for at få væske rundt i kroppen, og hun kæmpede for sit liv.

Under indlæggelsen fik hun og familien så endnu en ting at bekymre sig om. Hun blev nemlig bestjålet, mens hun var på toilettet. Fra det ene sekund til det andet var hendes taske forsvundet. Nøgler, dankort, kontanter, sygesikring, telefon – alt var væk.

Tyveriet satte sig som en graverende frygt i den syge kvinde, der straks anmeldte det til politiet, fortalte Ditte Young dengang til B.T.

Nu viser det sig, at Ditte Youngs mor langt fra er alene om at være blevet bestjålet, mens hun var i en sårbar situation. Fra Vestegnens Politi lyder det, at manden er mistænkt for at stå bag i alt 12 sager om tyverier begået i hovedstadsområdet – særligt på Herlev Hospital.

Netop antallet af sager er noget, der skaber irritation hos Ditte Young:

»Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Det er jo et kendt problem,« siger hun.

Det såkaldte »problem« er noget, man i en længere periode har efterforsket ved Københavns Vestegns Politi, hvor man igen og igen har forsøgt at skride til anholdelse af den mistænkte ved at opsøge hans normale opholdssteder. Men altså uden held.

Det var først lørdag, da personale på Herlev Hospital spottede og tilbageholdt manden, som de vidste, politiet ledte efter, der kunne ske anholdelsen.

»Der udestår fortsat efterforskning i sagen – men på dette stadie er der er grund til at takke det gode personale på Herlev Hospital, som var snarrådig, da manden blev set der igen,« lyder det fra politikommissær Søren Andersen.

Søndag blev den 45-årige så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor der blev truffet beslutning om at varetægtsfængsle ham frem til 8. marts.

Ditte Young er selvsagt glad for, at manden foreløbigt er bag tremmer, men:

»Bare fordi han bliver anholdt, er jeg ikke mere tryg som pårørende. Nu er der bare blevet brugt ressourcer på ham, i stedet for at man finder en holdbar løsning.«

Ditte Young mener ikke, det kan være rigtigt, at forældrene og andre patienter ikke kan føle sig sikre, mens de er indlagt. Foto: Joakim Hediger Vis mere Ditte Young mener ikke, det kan være rigtigt, at forældrene og andre patienter ikke kan føle sig sikre, mens de er indlagt. Foto: Joakim Hediger

Og her vender Ditte Young, hvis mor igen er indlagt, tilbage til en bekymring og et ønske, hun tidligere har delt med B.T.s læsere.

Hun stiller nemlig spørgsmål ved, om man som indlagt på de danske hospitaler kan føle sig sikker. Som det er i dag, er hospitalerne nemlig åbne, hvilket betyder, at alle kan rende ind og ud, som det passer dem.

Og det skærper, hvis man spørger Ditte Young, den sårbare position, patienterne i forvejen står i.

»Hvis vi kan lave et coronapas på få måneder, bør vi også have kapaciteten til at sikre de syge og svage på hospitalerne.«

»En holdbar løsning kunne eksempelvis være nøglekort til pårørende. Det er en mulighed at skabe sikkerhed på hospitaler, selvom de skal være åbne. Selve stuerne behøver jo ikke at være det,« siger hun.

Da B.T. i sin tid fremlagde Ditte Youngs kritik for vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital Lisbeth Ravn, lød det, at hospitalet for at forhindre tyveri var ekstra opmærksom på uvedkommende, og at der på visse afdelinger var installeret videoovervågning.

Ligeledes arbejdede man – så vidt det var muligt – med at låse yderdørene om natten og undersøgte, om yderligere tiltag skulle iværksættes.

»Som hospital er vi meget kede af, at nogle af vores patienter oplever, at deres værdigenstande forsvinder, mens de er hos os, og vi er selvfølgelig optaget af at gøre, hvad vi kan, for at forhindre dette.«

I Ditte Youngs optik er det da også netop der, man bør starte, så sager som hendes mors aldrig bliver en realitet. Og så hospitalspersonalet ikke også pludseligt har ansvaret for at fange tyve.

I den 45-åriges tilfælde fortsætter efterforskningen, mens anklagemyndigheden sideløbende vil vurdere tiltalespørgsmålet og et muligt krav om udvisning.