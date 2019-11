'Du er så stærk'...... 'Du er så mega sej – systemet svigter ofrene så tit' ..... 'Jeg står ved din side'.

De støttende hilser strømmer ind på Cecilie Danris' telefon i disse dage.

Det sker efter, at B.T. den seneste uge har beskrevet, hvordan den 26-årige kvinde i 2017 blev stukket 46 gange af sin ekskæreste, og hvordan hun siden har oplevet svigt efter svigt efter svigt fra systemet.

Men Cecilies telefon har også på ét punkt været skræmmende stille.

Hun har nemlig ikke modtaget så godt som ét opkald eller én e-mail fra Københavns Politi, Kriminalforsorgen eller en helt tredje myndighed.

Ingen: »Vi er kede af, at du føler dig svigtet af systemet.«

Ingen: »Vi beklager, at vi har glemt at underrette om din ekskærestes udgang tre gange.«

Ingen: »Skal vi sætte os sammen og finde ud af, hvad vi kan gøre, så du ikke længere føler dig utryg, alene og svigtet af systemet?«

Og det er altså til trods for, at Københavns Politi over for B.T. har erkendt, at de har fejlet i underretningen om den dømte ekskærestes udgang fra fængslet, og at de ligesom Kriminalforsorgen har udtrykt deres beklagelse over, at Cecilie har følt sig så svigtet af systemet.

»Det er helt absurd, men jeg er ikke overrasket over, at jeg intet har hørt. Jeg vil jo helst se handlinger, men det ville da have været rart med et opkald,« fortæller Cecilie til B.T.

Lige siden hun før overfaldet i 2017 kæmpede for et tilhold mod sin ekskæreste, har hun følt, at hun blev modarbejdet af politiet, og det manglende opkald hjælper ikke på det indtryk.

»Politiet gør ikke en skid, og det har hele tiden været en kamp med dem. Sparker han min dør ind i morgen, så må jeg jo beskytte mig selv,« siger Cecilie.

B.T. talte med Cecilie torsdag morgen, hvor hun bekræftede, at hun ikke havde modtaget ét eneste opkald eller én eneste e-mail, efter at B.T., men også flere andre medier, havde bragt historier om det svigt, som hun har følt efter at have været minutter fra at dø i 2017.

Og som man jo gør i en journalistisk proces, tog vi herefter fat i både Kriminalforsorgen og Københavns Politi for at høre, hvorfor de ikke havde rakt hånden ud til Cecilie den seneste uge.

Men så gik det stærkt.

Inden for et par timer kunne B.T. give Cecilies nummer til både Kriminalforsorgen og Københavns Politi, der begge gerne ville invitere hende ind til et møde.

'Københavns Politi er i dialog med Cecilie Danris. Det ligger os meget på sinde, at hun kan føle sig tryg. Derudover er vi i færd med at undersøge forløbet omkring hendes sag, og om der er procedurer, der kan forbedres fremadrettet,' skrev Københavns Politi kort tid efter i en mail.

Men så nemt skal det ikke være.

Lisbeth Jessen, der er direktør i krisecentret Danner, kalder det nemlig 'uheldigt', at ingen har kontaktet Cecilie den seneste uge.

»Hvis man sidder tilbage som forurettet med den oplevelse, at man ikke bliver kommunikeret med, så er det uheldigt. Men det er også altid vigtigt, at man har en hos myndighederne, som man kan rette henvendelse til. Det er en af de løsninger, som vi vil anbefale,« siger Lisbeth Jessen.