Politiet ransagede lejlighed i København, hvor man fandt telefoner med krypterede beskeder om narkohandel.

Det var et lidt tilfældigt tip, der fik politiet på sporet af en stor narkosag, som der torsdag er blevet afsagt dom i.

Det fortæller senioranklager Tomas Hugger fra Særlig Efterforskning Øst.

I sagen er en 40-årig mand blevet idømt 10 års fængsel og udvisning for bestandig i en narkosag ved Københavns Byret. En 36-årig mand idømmes seks års fængsel.

Mændene blev dømt for besiddelse og transport af fem kilo kokain med henblik på at sælge det videre. Den 40-årige er desuden dømt at være i besiddelse af yderligere to kilo heroin og et kilo kokain.

»Politiet har efterforsket bagvendt. Man får et tip om, at der skulle være narko i en lejlighed i København. Da de kommer derud, finder de flere mobiltelefoner, der er blevet brugt til at sende krypterede beskeder, og så bliver efterforskningen startet op,« fortæller anklageren.

Korrespondancen afslører, at han sammen med en bagmand har fået en ordre om at tage til Holland for at købe omkring tre kilo kokain, som skulle sælges videre.

I Holland var allerede en allieret med to kilo kokain, så derfor er de dømt for samlet fem kilo.

I beskederne skriver parterne om 'shuffi', der er slang for kokain, ligesom man skriver om beløb og priser, der stemmer overens med politiets efterretninger om, hvad kokain koster på gadeplan.

I lejligheden i København fandt man også en nøgle, der passede til en anden lejlighed, hvor bagmanden holdt til. Herefter indledte politiet en længere efterforskning, der torsdag er kulmineret med en dom i byretten.

40-årige Mohammad Wasim Khan, der blev idømt udvisning, er født i Danmark.

I 2006 blev han dømt for drabsforsøg, og her mente byretten, at han skulle udvises. Den afgørelse forkastede landsretten dog, og han fik lov til at blive.

Men torsdag mener Københavns Byret, at han skal have samfundets røde kort.

»Retten lagde vægt på, at man simpelthen ikke vil have, at den her slags sker.«

Begge mænd ankede dommen på stedet.

Advokat Michael Juul Eriksen er forsvarer for den 40-årige, og han mener, at der er nok at tage fat på i ankesagen.

»Vores argumenter har været, at min klient ikke er bag et af de aliasser, som har skrevet til hinanden,« fortæller han.

/ritzau/