Nævningeting i Retten i Glostrup har dømt mand for pistol og for vold af særlig farlig karakter.

En mand fra den københavnske vestegn er for tredje gang dømt for at være bevæbnet med et skydevåben.

Straffen er blevet fastsat til fængsel i fem år. Desuden skal den 39-årige, der er tyrkisk statsborger, udvises, når afsoningen er ovre, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Manden er født her i landet.

Han blev afsløret med pistolen i Vallensbæk i september sidste år. Den var isat et magasin med seks skarpe patroner, oplyser specialanklager Bo Bjerregaard.

- Når man hele tre gange bliver dømt for den samme alvorlige forbrydelse, så skal det have konsekvenser. Det er i det lys, man skal se både fængselsstraffen og ikke mindst udvisningen, siger han i en pressemeddelelse.

Straffen gælder dog også et tilfælde af vold af særlig farlig og brutal karakter, oplyser han til Ritzau.

Volden blev begået i foråret 2018.

Dommen blev afsagt mandag af et nævningeting i Retten i Glostrup. Den 39-årige overvejer, om han vil anke til landsretten.

/ritzau/