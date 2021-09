En tre-årig dreng afgik torsdag ved døden efter en ulykke i daginstitutionen Naturbørnehaven Myretuen, som ligger i Nyborg.

Straks efter den tragiske ulykke blev der stillet krisepsykologer til rådighed til både forældre, børn og personale tilknyttet daginstitutionen. Og de psykologer har stadig fredag været i gang i Nyborg, oplyser Nyborg Kommune.

»Krisepsykologerne er stadig på sagen i dag, hvor de kan hjælpe,« fortæller Lone Mørup, der er pressechef i Nyborg Kommune, til B.T., og fortsætter:

»Det er faktisk sådan, at der ikke bliver sat en grænse for, hvor længe de skal stå til rådighed.«

Ulykken fandt sted onsdag på daginstitutionens legeplads og blev efterfølgende anmeldt til Fyns Politi klokken 13.39.

Den tre-årige dreng blev hurtigt fragtet til Odense Universitetshospital, hvor han modtog behandling. Men hans liv stod desværre ikke til at redde. Det oplyste Fyns Politi torsdag på Twitter.

Torsdag aften afholdt Nyborgs borgmester Kenneth Muhs derfor et møde med de ansatte i naturbørnehaven, hvor et kriseberedskab var til stede. Desuden stod krisepsykologer klar fredag morgen til at tage hånd om de forældre og børn, som mødte ind i institutionen.

Det er fortsat ikke klart, hvad der præcist skete under ulykken på legepladsen, og Fyns Politi oplyser, at man stadig er i gang med at efterforske sagen.

Der skal dog foretages et ligsyn af den tre-årige dreng, hvor man vil forsøge at finde frem til dødsårsagen. Lykkes det ikke i den forbindelse, er en obduktion på tale.

En obduktion vil dog ske under alle omstændigheder, hvis man formoder, at der kan være noget strafferetligt forbundet med ulykken. Det er imidlertid ikke blevet meldt ud af Fyns Politi, om dette skulle være tilfældet.