Det tog blot 20 minutter - så var dommen klar til at blive afsagt.

En 64-årig mand er onsdag i Retten i Hillerød kendt skyldig i at have dræbt sin kæreste sidste år.

Det skriver Sjællandske.

Manden har ellers nægtet sig skyldig i drabet på sin jævnaldrende kæreste - men han har erkendt, at han var i hendes lejlighed i Hillerød den dag, drabet fandt sted i efteråret sidste år.

I Retten har han forklaret, at han fik et 'blackout', efter hun havde fortalt, at hun ikke længere ville danne par med ham.

Han huskede angiveligt, at han havde taget en kniv i sin hånd. Men han kunne ifølge Sjællandske ikke huske, hvad han havde gjort med den.

Da Retten i Hillerød trak sig tilbage for at votere, tog det blot 20 minutter, før de var tilbage og klar til at afsige dommen.

Han blev idømt 12 års fængsel. Den 64-årige mand valgte at modtage dommen.