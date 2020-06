Forældrene til den treårige Madeleine McCann, der forsvandt under en ferie med sin familie i Portugal i 2007, har ikke opgivet håbet om at se deres barn i live.

Det fortæller parret torsdag via en talsmand, Clarence Mitchell, til det engelske medie MailOnline.

En 43-årig tysk mand ved navn Christian B. er nu mistænkt for at stå bag Madeleines forsvinden, har Scotland Yard offentliggjort i en pressemeddelelse. Torsdag oplyste den tyske anklagemyndighed, at sagen efterforskes som et drab.

»Tysk politi mener, at Madeleine er død, men de har ikke fremlagt noget bevis. Engelsk politi er stadig åbne over for at finde hende i live, og portugisisk politi er også forsigtige med at konkludere noget. Så forældrene, Kate og Gerry, håber inderligt, at Madeleine vil blive fundet i live, på trods af alt det, som sker lige nu,« siger talsmanden.

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Tilbage i 2007 lå den lille pige og sov på familiens hotelværelse med sine et år yngre tvillinge-søskende, mens familien spiste på en restaurant tæt ved.

Da hendes mor ville tjekke, om børnene var okay ved 22-tiden, var Madeleine væk. Siden da har ingen set eller hørt fra Maddie.

Talsmanden siger også, at familien ønsker at vide, hvad der skete med deres datter for 13 år siden, og at dem eller den, der er ansvarlige for hendes forsvinden, dømmes for deres ugerning.

»De ønsker, at sagen bliver opklaret, og at retfærdighed sker fyldest,« siger Clarence Mitchell.

Det billede er taget tilbage i 2007 og viser Kate McCann, mor til Madeleine, som forsvandt på en ferie i Portugal samme år. Foto: MELANIE MAPS Vis mere Det billede er taget tilbage i 2007 og viser Kate McCann, mor til Madeleine, som forsvandt på en ferie i Portugal samme år. Foto: MELANIE MAPS

På et pressemøde torsdag kom det frem, at den mistænkte allerede sidder i fængsel for en voldtægt af en 72-årig amerikansk kvinde i 2005 i Portugal.

Ifølge politiet har han domme bag sig for kriminelle handlinger mod små piger.

Politiet beskriver Christian B. som en hvid mand på omkring 182 centimeter.

Han formodes at have været tynd med kort og blondt hår på tidspunktet for Madeleine McCanns forsvinden i 2007.

Dengang var manden 30 år gammel, men ifølge politiet har han muligvis set ud som en på 25-32 år.

Manden havde løst arbejde i restaurationsbranchen i Portugal, men han har også begået forbrydelser såsom narkohandel og indbrud på hoteller og i ferieboliger.

Efterforskere fortæller desuden, at manden boede i Portugal næsten konstant i årene 1995-2007.

Det år, Madeleine McCann forsvandt, befandt han sig i Praia da Luz, altså i det samme område, som familien McCann var på ferie i.