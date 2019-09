En ung mand er kommet alvorlig til skade, efter han er faldet 12 meter ned fra en tagryg.

Manden er nu på Skejby Sygehus og er i kritisk tilstand.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen kl 07.09 fra Den Gamle By i Aarhus.

Anmeldelse kl. 07.09 via 112 fra Den gamle By i Aarhus, hvor 2 unge mænd havde skaffet sig adgang til et opsat stillads, og kravlet ud på en tagryg. Den ene unge mand faldt pludselig ned fra ca. 12 meters højde. Han er nu på Skejby i kritisk tilstand. Vi opdaterer. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 28, 2019

Sammen med en kammerat havde den unge mand skaffet sig adgang til et opsat stillads og derfra kravlet ud på en tagryg. Den unge mand faldt pludselig ned.

Til Ritzau siger Østjyllands Politis vagtchef, Flemming Lau, at de pårørende endnu ikke er underrettet. Derfor kan han ikke oplyse nærmere om alderen på de to mænd.

»Det tyder på, at der er tale om en ulykke, hvor de er kravlet derop i kådhed,« siger Flemming Lau.

Opdateres...