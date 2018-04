Undersøgelser af den forlystelse på Bakken, der i weekenden kom ud af kontrol, mens en 12-årig dreng sad i den, har vist, at der ikke har været nogen tekniske fejl eller mangler.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Tirsdag den 10. april foretog Nordsjællands Politi i samarbejde med den teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology undersøgelser af forlystelsen Skyroller på Bakken, efter at en 12-årig dreng i weekenden kom til skade, muligvis som følge af en tur i forlystelsen,' lyder det, inden det tilføjes:

'Både forlystelsen generelt samt den specifikke vogn, hvori drengen sad, blev undersøgt, og der blev ikke fundet nogle tekniske fejl eller mangler, som kunne forklare, hvorfor drengen er kommet til skade.'

I en pressemeddelelse fra Bakken tilføjes det, at undersøgelserne viser, at 'SkyRoller ikke har været behæftet med fejl eller mangler, og at forlystelsen holder sig inden for de tilladte grænseværdier for G-påvirkning i forlystelser.'

Samtidig understreges det, at 'flyet' som man sidder i, når man prøver forlystelsen, ikke nødvendgvis stopper med at rotere med det samme, hvis man slipper håndtagene, men at rotationen gradvist vil aftage i fart.

'Det er korrekt at sige, at man kan undlade at sætte den flyver, man selv sidder fastspændt i, i rotation om sig selv, hvis man underlader at sætte vingerne i bevægelse via styret. Da vil flyveren blot dreje rundt om selve forlystelsens akse. Men sætter man først sit eget fly i svingninger, så det kommer op i fart og roterer om sig selv, da vil det ikke stoppe, selv om man slipper styret og sætter vingerne i neutral position,' siger Jens Dahlslund fra Force Technology, der har foretaget undersøgelsen af SkyRoller, og tilføjer:

'Da vil flyet fortsætte med at rotere om sig selv, men gradvist aftage i fart og med tiden stoppe helt - alt efter hvor meget fart man har fået opbygget i flyet og svingningerne undervejs.'

Selv om man ikke har fundet nogen tekniske fejl eller mangler, så er forlystelsen fortsat lukket af politiet, fordi man ønsker yderligere undersøgelser af af forlystelsen og dens G-påvirkning.

Bakkens administrerende direktør, Nils-Erik Winther, beklager dog fortsat hændelsen og oplyser, at man ser på situationen med alvor.

'Det er meget beklageligt og uheldigt, at en af vores gæster har fået det skidt efter at have prøvet en af vores forlystelser. Vi afventer fortsat eksperternes vurdering af forlystelsen samt politiets vurdering heraf. Først herefter kan vi sige mere om, hvornår og hvordan SkyRoller atter måtte komme i drift på Bakken.'

Den 12-årige dreng blev efter weekendens hændelse kørt til hospitalet, hvor man kunne konstatere blødninger i hovedet og lettere blindhed. Han er blevet udskrevet fra hospitalet igen.