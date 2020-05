Eddie Karl-Johan Christensen, der blev dræbt 9. maj, var tilsyneladende en jaget mand.

Så jaget, at han i 2016 fik et opkald fra sin advokat, der kunne meddele ham, at der var en konkret trussel mod hans person.

Opkaldet modtog han i forbindelse med efterforskningen af en anden sag, hvor han var blevet overfaldet med flere slag i hovedet og pådrog sig tre kraniebrud, blev stukket i maven og fik hældt benzin ud over sig med henblik på, at den skulle antændes.

»Under efterforskningen i forbindelse med overfaldet på ham bliver jeg kontaktet af hovedefterforskeren. Han fortæller, at de har opsnappet oplysninger om, at nogen detaljeret beder om, at andre hjælper med at skaffe ham af veje,« siger hans daværende advokat Rasmus Amandusson til B.T. og tilføjer:

»Det skulle foregå på en måde, så det var vold med døden til følge og ikke drab.«

Det fik Eddie Karl-Johan Christensen til at gå under jorden i fire måneder, indtil sagen om overfaldet mod ham skulle for retten. Truslen medførte i øvrigt, at han blev frataget retten til at være sammen med sin datter, fordi det var for farligt for hende.

»Og så vurderede han selv, at det var så stort et problem, at han erhvervede sig en pistol for at beskytte sig selv. Den bliver han så senere dømt for at have været i besiddelse af,« fortæller Rasmus Amandusson.

Eddie Karl-Johan Christensen blev meldt savnet 11. maj af familien. Siden fulgte en storstilet efterforskningen i sagen, og tirsdag kunne Nordjyllands Politi så oplyse, at den 39-årige mand var blevet skudt og efterfølgende brændt.

'Det er en række afhøringer og forklaringer, der – sammenholdt med tekniske undersøgelser og en række fund på blandt andet det formodede gerningssted – gør, at politiet kan fastslå, at den 39-årige mand er blevet skudt, og efterfølgende er offeret blevet afbrændt og forsøgt bortskaffet,' lød det i en pressemeddelelse.

Tre personer er sigtet for drabet.

Fredag i sidste uge blev 45-årig mand og en 46-årige kvinde, som danner par, varetægtsfængslet i fire uger under et grundlovsforhør, der blev afholdt bag dobbeltlukkede døre. Samtidig blev en 52-årig mand fængslet in absentia - altså uden at han selv var til stede.

Mandag aften blev den 52-årige mand så anholdt på havnen i Frederikshavn og efterfølgende varetægtsfængslet. Den 52-årige nægter sig skyldig. Det er uvist, hvordan parret forholder sig.

Besynderlige omstændigheder

Selv om Eddie Karl-Johan Christensen både i 2016 og i forbindelse med sin død blev forsøgt brændt, så er der ifølge vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen ikke umiddelbart noget, der tyder på en sammenhæng.

»Det er for tidligt at drage endelige konklusioner, men som det ser ud nu, er der ikke noget, der tyder på, at sagen fra 2016 har forbindelse til det, vi står med nu,« har Frank Olsen udtalt til B.T.

Hvad tænker I om, at afbrænding er en del af begge sager?

»Det er højst besynderligt. Der er ikke mange, der bliver udsat for det ad to omgange.«