Skyldsspørgsmålet i ankesagen om drabet på Eddie Karl-Johan Christensen er netop afgjort ved Vestre Landsret i Aalborg.

Og her blev dommen fra byretten i Hjørring stadfæstet af Landsretten.

De ni nævninge og tre juridiske dommere trådte ind i retssalen klokken 14, hvor skyldskendelsen kort efter blev læst op.

Den 53-årige svenske statsborger, der i oktober blev kendt skyldig i drabet på Eddie, er endnu engang kendt skyldig.

Den 53-årige har hele sagen igennem nægtet sig skyldig, og det er da også en anke fra ham og Statsadvokaten, der gør, at sagen igen har været for retten.

Hans medtiltalte, en 47-årig svensk statsborger blev indledningsvis ved Retten i Hjørring kendt skyldig i usømmelig omgang med lig og overtrædelse af våbenloven. Men han blev ikke dømt for manddrab, som han også var tiltalt for.

Det var det, der fik Statsadvokaten til at anke byrettens dom. Under den afsluttende bemærkning tirsdag sagde statsanklager Anders Dohn ifølge TV 2 Nord, at begge svenske statsborgere skulle dømmes for i forening at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen.

Det ser dermed ikke anderledes ud i dag, hvor den 47-årige er kendt skyldig i usømmelig omgang med lig og overtrædelse af våbenloven, men altså nu endegyldigt er renset for anklagen om manddrab.

Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt tilbage i maj 2020.

Han blev skudt og brændt på et bålsted 9. maj. Efterfølgende blev hans lig forsøgt bortskaffet i to olietønder, som blev forsøgt gemt af vejen.

Først i dagene efter blev resterne af Eddies lig fundet – i mere end 1000 stykker.

Den 53-årige og den 47-rige medtiltalte blev kort tid senere anholdt og sigtet i sagen. Det samme gjorde den medtiltaltes hustru, der senere blev frikendt, da bevisbyrden mod hende ikke var tilstrækkelig.

Om Eddie døde som følge af skuddene eller ilden, har Retten ikke kunnet fastslå. Og det er til trods for en omfattende efterforskning, hvor sigtelserne mod de to svenskere ændrede sig til tiltaler.

Den 53-årige blev i oktober idømt 13 års fængsel for mordet på Eddie, mens den 47-årige fik ti måneders fængsel.

Den 47-årige kunne dog forlade Retten en fri mand, da han allerede havde afsonet sin straf på ti måneder under varetægtsfængslingen i sagen.

Om han igen kan forlade Retten som en fri mand, vil torsdagen vise.

Her tager Landsretten stilling til, hvor lang en straf de to mænd skal have.