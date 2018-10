Dyehospitalet AniCura advarer nu hundejere mod 'ulovlig' sneglegift.

Det sker på Facebook, hvor dyrehospitalet oplyser, at flere hunde er døde, efter at have spist sneglegiften.

'Hos vores kollegaer på AniCura Sydvet Dyrehospitaler, har de haft flere tilfælde af hunde, der er blevet forgiftet efter at have spist sneglegift. De har haft 3 hunde inde, som ikke kunne reddes.' lyder det, inden det tilføjes:

'Giften er blå granulat, som er en nervegift med det aktive indholdsstof metaldehyd, som gør maveindholdet helt blåt.'

Læs hele opslaget herunder:

Ifølge Danske Dyreinternater er sneglegift en af de hyppigste årsager til, at hunde bliver forgiftet. Det skyldes blandt andet, at sneglegift er en del af husholdningen i mange private hjem, og at det desuden ofte indeholder sødemidler, der gør det attraktivt for hunde.

Hvis du har en formodning om, at din hund er forgiftet, så skal du ifølge Danske Dyreinternater holde øje med følgende symptomer:

Opkast

Diarre

Sår i munden

Bleghed

Mindsket appetit

Irritation

Svaghed

Manglende koordinationsevne

Anfald

Kollaps

Viser din hund tegn på forgiftning, skal du kontakte dyrlægen straks.