En kvindelig dyreaktivist er blevet sigtet for drabsforsøg efter at have stukket en anden kvinde ned, fordi hun bar støvler af kunstig pels.

Knivoverfaldet fandt sted onsdag i en kirke i Cleveland i den amerikanske delstat Ohio.

Her trak 35-årige Meredith Lowell en kniv og stak flere gange kvinden, der i sit job som babysitter var ved at aflevere nogle børn til en kortime.

Det skriver BBC, der også oplyser, at andre tilstedeværende fik dog hurtigt overmandet Meredith Lowell. Ofret fik flere knivsår, men ingen af dem var livstruende.

Meredith Lowell her fotograferet i forbindelse med sin anholdelse. Vis mere Meredith Lowell her fotograferet i forbindelse med sin anholdelse.

Cleveland Heights Police anholdt kort efter Meredith Lowell, og på et pressemøde torsdag fortalte politiinspektør Mecklenburg, at alt tyder på, at overfaldet var 'uprovokeret' og 'tilfældigt'.

»Det er vores opfattelse, at motivet bag overfaldet var, at ofret angiveligt var iført pels,« sagde han ifølge Independent og fortsatte:

»Det er en smule vanskeligt at finde ud af. Det kommer til at kræve en del benarbejde af vores efterforskere, men de er i gang med at efterforske alle detaljer.«

Med mindre nogen stiller en kaution på et beløb svarende til omtrent 6,7 millioner danske kroner, forbliver Meredith Lowell i politiets varetægt. Og det er ikke første gang hun er der.

I 2012 blev hun sigtet for at have tilbudt en, der skulle vise sig at være undercover-agent for FBI, en sum penge for at dræbe en tilfældig person, der var iført pels.

Ifølge retsdokumenter fra den sag udtalte hun et ønske om, at et offer skulle være over 12 år - helst over 14 år. Var pågældende dog kun 12, ville det også være fint.

Sagen blev droppet, fordi en dommer med udgangspunkt i en rapport fra en psykolog vurderede, at Meredith Lowell ikke var egnet til at gennemføre en retssag.

Det blev også vurderet, at Meredith Lowell ikke var til fare for sig selv eller samfundet.