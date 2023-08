Godt 2,8 ton hash og værdier for cirka 4,5 millioner spiller en central rolle i sagen, hvor 34-årige Rasmus Peter Kristensen fredag blev idømt syv års fængsel.

Dommen faldt ved en tilståelsessag, hvor den 34-årige via sin advokat, Peter Secher, erkendte tolv af de femten forhold, der i sagen handler om hash.

Det er politiets opfattelse, at Rasmus Peter Kristensen var bagmand i en hashliga, der i en periode på godt to år fra 2020 til 2022 håndterede omtalte mængde hash.

Sørgede for hashtransporter

Ved dagens retsmøde forklarede Rasmus Kristensen, at han flere gange organiserede transporter af hash fra Spanien og Holland, der blev smuglet til Danmark.

Det skete eksempelvis omkring 19. august 2020, hvor der blev indsmuglet 300 kilo hash. 14. oktober samme år var det så 360 kilo, der blev smuglet til Danmark.

»Har du selv haft den hash i hænderne,« spurgte anklager Andreas Christensen.

Nej. Jeg har set billeder af den,« svarede Rasmus Kristensen.

Han forklarede i samme åndedrag, at det er håndlangere, der håndterede både hash og betalingen for samme.

En del af den indsmuglede hash er med stor sandsynlighed endt i boderne på Pusher Street. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere En del af den indsmuglede hash er med stor sandsynlighed endt i boderne på Pusher Street. Foto: Sofie Mathiassen

Det skete eksempelvis i tiden omkring 8. februar 2021, hvor han styrede indsmuglingen af 190 kilo hash, der i Danmark blev leveret videre til andre mellemmænd.

Betalingen skete ved, at Rasmus Kristensen og den unavngivne modpart hver sendte en håndlanger til parkeringspladsen ved Irma på Kastrupvej på Amager, hvor 1.500.000 kroner skiftede hænder.

Et andet eksempel var 30. april 2020 omkring klokken 21.50, hvor en håndlanger til Kristensen mødtes med en anden håndlanger på en p-plads ved Fætter BR på Jyllingevej. Her blev der overdraget 50 kilo hash.

De illegale cannabis-produkter havde i flere tilfælde farverige navne som 'Nesquick', 'Prada', 'Fruity' og 'Balls'.

Kryptotelefoner

Både indsmugling og videresalg skete via kryptotelefoner af mærkerne Encro Chat og Sky ECC. Her er der tale om almindelige smartphones, hvor mikrofon, kamera og gps er fjernet. Istedet er der blevet indlagt en kommunikationsapp, så man kan sende beskeder.

Begge systemer var belagt med svær kryptering, hvor brugerne var dækket af intetsigende profilnavne, og de kriminelle følte sig sikre. Men alligevel lykkedes det myndighederne i Holland, Belgien og Frankrig at omgå krypteringen, sådan at man fik indsigt i den omfattende kommunikation.

Ifølge B.T.s oplysninger har den nu dømte selv forhandlet krypto-telefoner på et tidspunkt.

Ønskede hurtig dom

Ved dagens retsmøde erkendte den 34-årige, at han to skjulte rum havde havde haft to regnskaber liggende fra hashforretningerne. Det ene rum krævede en chip for at åbne.

Han oplyste ligeledes på høflig vis, at han allerede da han blev anholdt i januar, havde ønsket at tilstå i sagen, så den kunne blive afgjort.

Store værdier

Hashforretningen var åbenbart meget indbringende. I forbindelse med sagen har politiet beslaglagt penge og genstande, der samlet står i en værdi på 4,5 millioner kroner.

Blandt andet var der kontanter i forskellig valuta og otte dyre ure af mærkerne Rolex, Patek Phillipe og Audemars Piquet. Ligeledes var der guld og en Harley Davidson-motorcykel blandt de beslaglagte effekter.

Ved dagens dom besluttede dommeren, at værdierne skulle konfiskeres.

