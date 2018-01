Caféejer Brian Ingberg vil selv se sin dyre vodkaflaske, før han er sikker på, at det er den rigtige.

København. Ugens nok mest omtalte vodkaflaske, der er vurderet til otte millioner kroner, er blevet fundet.

Det glæder naturligvis barejer Brian Ingberg fra Café 33 på Vesterbro i København.

- Det er jo fantastisk dejligt, og det er jeg da sindssygt glad for. Jeg har hørt, at flasken desværre har fået et lille hak, men jeg er bare glad for, at den er blevet fundet, siger han.

Flasken er en unik Russo-Baltique vodka. Den er lavet af ikke mindre end tre kilo guld og tre kilo sølv. Derudover er der et læderbånd med den første Monte Carlo-bil fra 1912 på toppen, har ejeren tidligere fortalt.

Den blev stjålet natten til tirsdag.

Selv om vodkaflasken nu mangler det vigtigste - nemlig vodkaen - har Brian Ingberg en plan for at få den fyldt op igen.

- Jeg vil arbejde på at få vodka i den igen, og det foregår jo i Rusland, så nu må vi se, hvad der sker, siger han.

En mand fandt flasken tom på en byggeplads ved Charlottenlund, og han kontaktede herefter Brian Ingberg, inden politiet blev involveret.

- Vi går da ud fra, at det er den rigtige, men jeg er først 100 procent sikker, når jeg får den udleveret af politiet, siger barejeren.

Siden den dyre vodkaflaske blev stjålet, har ikke bare danske, men også udenlandske medier skrevet lystigt om den.

Brian Ingberg medgiver, at det ikke ligefrem har været dårlig reklame. Alligevel mener han, at det har været lige i overkanten.

- Jeg er så træt. Det har været lidt voldsomt, synes jeg. Jeg kan godt lide, at jeg har et hyggeligt sted, hvor de fleste kender alle. Men det er da altid rart med nye kunder.

- Jeg vil dog gerne understrege, at jeg er glad for mediernes hjælp, for uden dem var flasken nok aldrig blevet fundet, siger han.

Politiet har ingen anholdte i sagen.

Tyveriet har betydet, at Café 33 har installeret ekstra låse, skiftet nøgler og sat nye alarmsystemer op.

