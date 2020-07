Politiet forklarer tavshed i drabssag med, at der er tale om en "krævende og kompleks efterforskning".

I forbindelse med efterforskningen af en drabssag i Odense-bydelen Vollsmose, hvor en 31-årig mand blev dræbt og en anden såret af skud, har dykkere fra Forsvaret undersøgt en nærliggende å.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Skyderiet, der ifølge politiet var et led i en konflikt mellem to kriminelle grupper, fandt sted om aftenen den 24. juni

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev tilsyneladende et tilfældigt offer, da han blev ramt af skud og dræbt, mens han sad i sin bil.

En anden 31-årig mand, der ifølge politiet har "personlige relationer" til konflikten, blev også ramt af skud, men er uden for livsfare.

Torsdag og fredag i sidste uge gennemsøgte dykkere en å i nærheden af Vollsmose, ligesom hunde gennemsøgte åens bredder efter spor i sagen.

- En del af efterforskningen pegede os i sidst uge i retning af åen, og derfor har vi haft hjælp til at afsøge den, udtaler vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen i pressemeddelelsen.

- Af efterforskningsmæssige hensyn kan jeg på nuværende tidspunkt ikke fortælle, om vi har fundet noget, men blot bekræfte, at vi har været der, og at det er i relation til skudsagen.

Fyns Politi har fået kritik for at være meget lidt meddelsom omkring efterforskningen af drabet. Det forklarer politiet med, at efterforskningen er "krævende og kompleks".

- Vi er helt bevidste om, at der er et pres, for at vi holder medier og offentlighed orienterede i den her sag, men vi må også bare konstatere at efterforske en drabssag i et miljø som det, vi har med at gøre her, det er tungt og komplekst, siger Richardt Jakobsen i pressemeddelelsen.

- Vores højeste prioritet er at finde og stille gerningsmanden eller -mændene til ansvar i den her sag, men for at det skal lykkes, er vi nødt til at holde kortene tæt til kroppen.

Efter skyderiet oprettede Fyns Politi på skærpet strafzone og visitationszone i området.

Skærpet strafzone betyder, at man risikerer op til dobbelt straf for visse forbrydelser, mens en visitationszone betyder, at politiet kan visitere enhver uden at have en konkret mistanke mod vedkommende.

I forbindelse med visitationszonen har politiet indtil søndag blandt andet fundet 12 knive, 11 peberspray og 4 boldtræ.

Både visitationszonen og den skærpede strafzone er foreløbig gældende til 16. juli.

/ritzau/