En dykker, som søndag forsvandt i Storebælt, er afgået ved døden på hospitalet.

Det bekræfter Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi over for TV 2.

»Han er beklageligvis afgået ved døden. Jeg ved, at der blev arbejdet på ham, efter at han blev reddet op, og at han på Rigshospitalet blev erklæret død,« siger vagtchef Mikkel Kjærgaard til mediet.

Den 31-årige dykker forsvandt under en dykkerkonkurrence i området ved Storebæltsbroen, hvorefter en større eftersøgning blev sat i gang med både helikopter, en af forsvarets både, to både fra Marinehjemmeværnet og civile både.

»Flere af dykkerne fra konkurrencen deltog også i eftersøgningen,« sagde Søren Lindhardt, pressevagt ved Forsvarskommandoen tidligere på dagen til B.T.

Den eftersøgte dykker blev fundet af en redningsbåd fra Korsør og fløjet til Rigshospitalet med helikopter.

Hans liv stod dog ikke til at redde. Mandens pårørende er underrettet.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi oplyser til TV 2, at det nu skal undersøges nærmere, hvad der skete under konkurrencen.