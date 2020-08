Han har ejet flyvepladsen på Fur i 27 år. Og der har aldrig været et eneste uheld.

Men søndag eftermiddag gik det galt, da to kvinder og to mænd styrtede ned i et mindre fly på øen i Limfjorden.

De to kvinder blev dræbt på stedet, mens mændene blev kvæstede.

Den ene af dem er flyets pilot.

Derfor var det også en dybt chokeret og berørt ejer af Fur Flyveplads, der søndag efter den tragiske ulykke talte med lokalpressen.

»At det sker på min plads, får mine knæ til at ryste under mig. Det har jeg det rigtig dårligt med, men vi kan jo ikke gøre noget om eller gøre noget ved det,« siger Poul-Erik Haub til TV MidtVest.

Flyvepladsens ejer var naturligt nok blevet meget rystet af ulykken, selv om han ikke selv havde noget med den at gøre.

Han er selv en erfaren pilot og landede med sit eget fly en time inden den tragiske hændelse.

Ulykken skete, da flyet forsøgte at lette, og Poul-Erik Haub har en formodning om, hvad der gik galt.

Hans teori er, at der er tale om en medvindsstart, som kan være fatal. Han fortæller til tv-stationen, at man altid skal starte og lande mod vinde for at få luft under vingerne.

Flyet styrtede umiddelbart efter, at det havde forsøgt at lette. Politiet oplyser til Skive Folkeblad, at det derefter eksploderede og gik i brand.

Havarikommissionen er blevet tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken er sket.