To mænd er i dybeste hemmelighed blevet anholdt og fængslet for et opsigtsvækkende indbrudstyveri fra en rigmand i Gentofte nord for København, erfarer B.T.

Her blev en uerstattelig privatsamling af 35 kg uvurderligt sølvtøj for godt tre måneder siden stjålet ved et indbrud i en privat villa.

Alle de stjålne sølvgenstande, der betegnes som en unik, kunsthistorisk skat, er blevet fundet af Nordsjællands Politi.

Og den lykkelige ejer har tirsdag formiddag ved en besigtigelse kunnet bekræfte over for politiet, at alle stjålne sølvgenstande er blevet skaffet til veje igen.

»Jeg kan bekræfte, at vi i fredags ved et lukket retsmøde ved retten i Lyngby har fået varetægtsfængslet to personer, som vi sigter for det omfattende sølvtyveri. Der er tale om to danske mænd, som begge blev varetægtsfængslet for fire uger, men på grund af de lukkede døre og referatforbud kan jeg ikke gå nærmere i detaljer,« oplyser politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi til B.T.

Den stjålne sølvskat, som ejeren har indkøbt gennem 50 år, blev fundet af politiet i en af de anholdte mænds besiddelse.

Det skete på en lokalitet i Nordsjælland, som efterforskningslederen foreløbig ikke kan lokalisere nærmere.

»Vi har stadig gang i en fremadrettet efterforskning, som vi forventer kan resultere i flere anholdelse. Efterforskningen har haft høj prioritet, fordi der er tale om kunsthistoriske genstande, som er en del af den danske kulturarv. Derfor er der blevet efterforsket intensivt med klassisk, hårdt politiarbejde,« tilføjer politikommissær Henrik Sejer.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Den omfattende sølvskat består af kulturhistoriske klenodier som fade, lysestager, krus og skrin, og vejer samlet omkring 35 kg. Det er blevet anslået, at samlingen ville kunne indbringe op mod 15 millioner kroner, hvis den blev solgt på det lovlige marked.

Det var medvirkende til, at ejeren efter tyveriet udsatte en rekordstor dusør på tre mio kroner for oplysninger, der kunne skaffe det uerstattelige sølvtøj tilbage. Hvorvidt denne dusør nu kommer til udbetaling, er endnu uvist.

»Det er for tidligt at sige, og er under alle omstændigheder ikke noget, som politiet tager stilling til. Det er op til sølvtøjets ejer at afgøre,« lyder det fra politiets efterforskningsleder.

Sølvskatten blev stjålet natten til lørdag 8. september fra ejerens villa i Gentofte ved et udspekuleret indbrud, som politiet kort efter betegnede som meget »professionelt«.

En privat samler fra Nordsjælland mistede natten til lørdag en stor del af sin samling af uerstattelige sølvskatte. Nu udlover han en gigantisk dusør i håbet om at få tyvekosterne tilbage. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere En privat samler fra Nordsjælland mistede natten til lørdag en stor del af sin samling af uerstattelige sølvskatte. Nu udlover han en gigantisk dusør i håbet om at få tyvekosterne tilbage. Foto: Nordsjællands Politi

Gerningsmanden eller -mændene satte fra villaens have en stige til husets førstesal, hvor man brød en dør op. Her lykkedes det at omgå alarmen, så man koldblodigt og målrettet kunne udvælge de sølvgenstande, man helst ville stjæle.

Gerningsmændene tog nemlig ikke rub og stub under indbruddet.

Derimod gik man tilsyneladende efter udvalgte og ret specielle sølvgenstande, mens andre kunstgenstande blev efterladt i villaen.

Politiet og ejeren kunne efter tyveriet oplyse, at noget af det uerstattelige sølv var omfattet af et eksportforbud, hvor man på grund af dets store historiske værdi skulle søge om tilladelse, hvis det skulle eksporteres til udlandet.