Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, indleder nu en sag på baggrund af en video, der er blevet delt tusindvis af gange på sociale medier og i pressen henover weekenden.

I videoen ser man et optrin mellem en ung mand og en politibetjent i en lejlighed på Amager i København.

»Vi har fået flere forskellige henvendelser, og jeg kan bekræfte, at vi nu indleder en sag omkring hændelsen,« siger Cecilie Revsbech, der er chefkonsulent i DUP.

Over for B.T. kan Cecilie Revsbech på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad disse henvendelser indeholder, eller hvor de stammer fra.

Hun kan heller ikke sige, hvad den fremadrettede proces bliver, men henviser til en pressemeddelelse, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed udsender en gang mandag.

Episoden, som kan ses i videoen øverst i artiklen, udspillede sig lørdag aften i en lejlighed, hvor seks venner sad sammen, hørte musik og drak lidt alkohol.

Over for B.T. fortæller en 25-årig kvinde, der har optaget videoen, hvad der gik forud for det 45 sekunder lange videoklip.

Ifølge hende var stemningen stille og rolig, da politet pludselig bankede på døren omkring kl. 01.30 natten mellem fredag og lørdag.

Nogle naboer havde klaget over høj musik, sagde de to betjente. En mand og en kvinde.

De seks personer i lejligheden blev bedt om at skrue ned, hvilket de ifølge den 25-årige kvinde gjorde.

Betjente gik, men kom kort efter igen, og så udviklede situationen sig, som det ses i videoen. Det er i hvert fald kvindens forklaring, som du kan læse HER.

B.T. har mandag været i kontakt med Københavns Politi, men de har ikke yderligere kommentarer til sagen.

De har indledt en undersøgelse, og før de ved mere, har de ikke tænkt sig at sige noget.

Lørdag aften sagde vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard følgende til B.T.:

»Vi er bekendt med, at videoen eksisterer, og vi er igang med at undersøge, hvad der er sket - herunder hvad der er gået forud. Vi skal snakke med de pågældende betjente og høre deres forklaring, fordi der kan sagtens være en fornuftig forklaring.«

Har skaffet advokat

Den unge kvinde, der optog videoen, fortæller, at hun har taget kontakt til en advokat, og at de allerede har kontaktet Københavns Politi.

Mandag siger hun til B.T., at hun »glad for, at der nu bliver taget hånd om sagen« med reference til, at DUP nu har åbnet en sag.

Den unge mand, som er direkte involveret i hændelsen i videoen, har valgt ikke at gøre yderligere.

Den unge kvinde har ikke ønsket at stå frem med navn, men hendes identitet er B.T. bekendt.

B.T. følger sagen.