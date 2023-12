Hun troede, at hun kunne slippe afsted med at efterlade flere sække med affald og andet storskrald i et skovstykke.

Men nu er den 53-årige kvinde fra Odense Kommune blevet sigtet for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen.

Det skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

'Gerningsstedet' var et skovområde ved Store Landevej nær Ejby onsdag morgen kort før klokken ni.

Her havde hun blandt andet efterladt en vaskemaskine, et køleskab og hynder til havemøbler.

Men på affaldssækkene havde hun overset et kæmpe spor, der gjorde politiets arbejde en hel del lettere.

På sækkene stod kvindens navn og adresse.

Derfor var det rigtig nemt for politiet at finde den pågældende 53-årige kvinde.

Det er uvist, hvorfor det blev smidt der og ikke på en genbrugsplads.