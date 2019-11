'Det blev en dyr teoriprøve for en elev, der skulle generhverve sit kørekort.'

Sådan indleder Fyns Politi et opslag på Twitter tirsdag.

I tweetet skriver politiet endvidere om hændelsen, hvor den pågældende elev dumpede sin teoriprøve, hvorefter han gik og satte sig til at rette i sin bil for at køre hjem.

'Et samarbejde mellem de sagkyndige fik bragt bilen til standsning', skriver politiet og afslutter blandt andet tweetet med hashtagget #dyrbøde.

Sunniva Pedersen-Reng, kommunikationsmedarbejder ved Fyns Politi, fortæller, at manden tilfældigvis blev opdaget af de sagkyndige samt de tilstedeværende politibetjente.

»Jeg ved, de sagde: 'Hov, er han ikke lige dumpet', hvorefter de satte efter ham og fik ham stoppet længere ned ad vejen,« fortæller hun.

Sunniva Pedersen-Reng vil ikke kommentere, hvilke forseelser der havde medført, at personen havde mistet sit kørekort i første omgang.

Hvordan tog han det, da han blev stoppet?

»Det ved jeg ikke, men jeg gætter på, han var pænt ærgerlig,« griner Sunniva Pedersen-Reng.

Det er uvist, hvor mange fejl manden havde i teoriprøven, men han var ikke umiddelbart tæt på at bestå.

»Jeg kan i hvert fald sige, at han havde flere end fem fejl. Han havde virkelig dumpet,« siger Sunniva Pedersen-Reng.

Manden kan nu se frem til en bøde på 7.000 kroner for at køre uden førerret, mens han også skal betale et nyt prøvegebyr på 980 kroner, hvis han vil have en ny teoriprøve