Det er kun to uger siden, tre mænd kunne ånde lettet op efter ved Retten på Frederiksberg at være blevet frikendt i den famøse dukkesag. Frikendt for at have fremsat trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

Men lettelsen blev kortvarig. For nu har statsadvokaten besluttet at anke byrettens dom.

Man vil have sagen prøvet ved landsretten.

»Vi mener stadig, der er tale om trusler om vold, så vores retlige vurdering af sagen er den samme som i byretten,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Desuden er der efter vores vurdering ikke med byrettens dom skabt tilstrækkelig klarhed over, hvor grænsen går mellem trusler og lovlige ytringer. Derfor mener vi, at der er behov for, at landsretten vurderer sagen.«

De tre mænd var tiltalt for ved en Men in Black-demonstration i januar 2021 at have medbragt en Mette Frederiksen-lignende dukke med et tilhørende skilt.

På skiltet stod der blandt andet: 'Hun må og skal aflives'.

En ordlyd, der ifølge anklager Søren Harbo, der førte sagen i byretten, måtte opfattes som en trussel mod den siddende statsminister.

Alle mænd nægtede sig dog skyldige. Argumenterede for, at skiltet var en politisk ytring. En måde, hvorpå de viste utilfredshed med de mange coronarestriktioner.

Hverken dukke eller skilt var nogensinde tænkt som en trussel, lød det i retten.

Og sagens dommer og to domsmænd var enige i, at man objektivt set ikke kunne forstå det sådan. Derfor valgte man at frifinde mændene – blandt andet med henvisning til ytringsfriheden.

»Der har været talt meget om ytringsfrihed i denne sag, og derfor er det vigtigt for mig at sige, at vi i høj grad anerkender, at der er ganske vide rammer for lovlige ytringer. Men der er også grænser for ytringsfriheden, når det kommer til trusler, og det er vores vurdering, at vi her har bevæget os ud over ytringsfrihedens grænser,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

»Derfor mener vi, at det er rigtigst, at landsretten får mulighed for at vurdere sagen, så vi alle ved, hvordan vi må ytre os offentlig.«

Her dukken, der spiller hovedrollen i sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her dukken, der spiller hovedrollen i sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dermed kan de tre altså se frem til at skulle i retten igen. Hvornår, det bliver, er uvist.

Men sikkert er det, at sagen efterhånden er trukket i langdrag. Noget, som retsformanden ved Retten på Frederiksberg også bemærkede, da dommen for to uger siden blev afsagt.

Faktisk sagde han, at »forløbet havde været urimeligt langt«.

Men in Black-demonstrationen, der dannede rammerne for sagen, blev afholdt 23. januar 2021 – og sagens hovedpersoner anholdt og sigtet dagen efter.

I første omgang blev de sigtet for højforræderi, der kan sende dømte bag tremmer i op til 16 år. Men så blev Statsadvokaten, der var inde over sagen, »klogere«, og den hårde paragraf er erstattet med en noget mildere en omhandlende vold og trusler mod offentlig person – statsminister Mette Frederiksen.

Anklageskriftet lå klar i august sidste år, men så startede et nyt forløb. For sagens forsvarere undrede sig: Hvem stod bag anmeldelsen?

Det spørgsmål er stadig ubesvaret. For både byret og landsret besluttede henover foråret, at det er uden relevans for sagen.