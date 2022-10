Lyt til artiklen

»Vil du ikke hjælpe os? Vil du ikke hjælpe os?«

Klokken halv seks om morgenen banker to børn på og spørger desperat efter hjælp.

Det 16-årige tvillingepar er flygtet fra deres hjem i et villakvarter i USA, og ifølge politiet er børnene flygtet fra deres eget hjem, hvor de blev holdt som fangere.

Det skriver CNN.

Kvinden, som lukkede de flygtede børn ind i sit hjem, er anonym og fortæller, at tvillingerne gav udtryk for, at de var blevet mishandlet, og at de ikke selv var klar over, hvor i landet de boede.

De tydelige skader på børnenes hænder taler også sit tydelige sprog.

Børnene, som flygtede uden sko på, blev efterfølgende tilset af en sygeplejerske, som dokumenterede de sår, snit og ar, som børnene havde fået.

Ifølge politiet var familien netop flyttet til området, og var tidligere kendt af politiet.