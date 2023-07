Da han ikke dukkede op til deres frokostaftale 4. juli, ringede hustruen til ham. Han tog den ikke. I stedet sendte han en sms. Han ville ringe tilbage, skrev han.

Men det gjorde han ikke. Om aftenen sendte han så en ny sms. Han var stadig sammen med sin klient, lød det.

Hustruen undrede sig. For hende ægtemand, ejendomsmægleren Hans-Peter Mack, havde i deres fem år lange forhold aldrig sendt sms'er til hende.

Nu viser det sig da også, at der var god grund til, at hustruen til den 62-årige tysker bosiddende i Thailand undrede sig.

Knap en uge efter hans forsvinden dukkede hans lig nemlig op i en fryser i et lejet hus i Nong Prue i det sydlige Thailand, skriver BBC.

Hans-Petter Mack blev sidst set i sin Mercedes Sedan i Pattaya, og da hans pludselige forsvinden vakte bekymring, var hans familie hurtigt på gaden for at sætte sedler med en efterlysning op.

Den, der kunne opklare, hvor han var blevet af, ville modtage en dusør på tre millioner baht.

Mens familien selv ledte, gik politiet også ind i sagen. Og fem dage efter hans forsvinden – søndag – dukkede hans bil så op på en parkeringsplads ved en lejlighed i Nong Prue.

Den var umiddelbart blevet rengjort. På både sæder, instrumentbræt og rat fandt retsteknikere rester fra rengøringsmiddel.

Men man fandt altså ikke Hans-Peter Mack. Det skete først dagen efter.

Ved at gennemgå overvågningsvideo fra området fandt politiet i mandags frem til huset i Nong Prue. Og i en fryser fandt man så en affaldssæk med ligdele, ligesom der i en anden sæk lå en motorsav, hæksakse og plastik.

To tyske mænd er anholdt og sigtet for drabet på deres 62-årige landsmand.

Ifølge politichef Theerachai Chamnanmor er gerningsmændene gået langt for at dække over deres forbrydelse og ødelægge beviser.