Han var på vej over på Q8-tanken i Odder for at hente smøger. Han var godt bedugget.

Det var fredag aften lige før påskeferie, og fire dage før havde 19-årige Lukas og hans kæreste slået op efter det, han selv kalder 'et usundt forhold'. Pludselig drejede ekskærestens far ind på tanken.

»Han stiger ud af bilen. Og så siger han: ‘Hey Lukas, du skal aldrig nogensinde låne penge af min datter igen. Fatter du det!? Så siger jeg bare ‘ja’. Så tager han en hammer frem, og så slår han mig med hammeren i hovedet. Det ar, jeg har i panden og forrest i hovedet, det er fra hammeren,« fortæller Lukas til B.T., efter han er blevet udskrevet fra hospitalet.

Han overlevede mirakukløst overfaldet fra sin ekskærestes 51-årige far, som ifølge Lukas har en tæt relation til rockermiljøet.

Foto: Privat foto

Lukas husker det drabelige overfald tydeligt:

»Så trækker han en kniv frem og stikker den ind i halsen på mig. Så begynder det bare at fosse ud med blod. Jeg begynder langsomt at blive bleg.«

»Så går han hen og giver mig et kram. Og i det, han giver mig en krammer, så står han bare og stikker mig og siger mig i øret: ‘Du skal dø, du skal dø, du skal dø, hver gang han stikker. 19 gange.«

Lukas er nu ved at miste bevidstheden. Han synker ned på vejen. Ud af øjenkrogen kan se, at ekskærestens far bevæger sig hen mod bilen.

Foto: Privat foto

»Jeg kigger op, og så får jeg en forlygte lige i hovedet. Han sætter bilen i backgear og bakker. Så kører han frem og skubber mig til siden med bilen, og så stikker han af. Jeg husker ikke mere derfra.«

Tre dage senere vågner han på hospitalet.

»Jeg ligger bare og græder og er glad for, at jeg er i live. Min mor, min far og min lillesøster er hos mig, da jeg vågner.«

Lægerne har åbnet hele bugen på ham for at kunne tilse hans indre organer, fortæller han. Den ene lunge var punkteret, og det blødte livstruende fra milten.

Foto: Privat foto

»Hvis milten var stået af, havde jeg været færdig. Det er kun fordi, vi har sådan nogle dygtige læger og sygeplejersker, at jeg er i live i dag.«

Den 51-årige mand blev anholdt kort efter overfaldet, og blev dagen efter fremstillet i i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Her valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i knap fire uger indtil torsdag den 7. maj.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men inden dørene blev lukket, blev sigtelsen mod den 51-årige læst op.

»Han er sigtet for forsøg på manddrab ved på den pågældende tankstation at have stukket forurettede adskillige gange med en kniv, ved at have slået ham adskillige gange med en hammer, og ved at have påkørt ham to gange med en bil med den hensigt at slå ham ihjel,« fortalte senioranklager Jesper Rubow til pressen.

Lukas håber, at sagen snart kommer for retten, så den 51-årige mand kan få sin straf.

»Jeg er ikke hævntørstig. Jeg ønsker bare, at han skal have sin straf, og det er det. Men jeg håber da ikke, at han kun får to år.«

Lukas ved godt, at han ikke var den bedste kæreste, og erkender gerne, at han gennem noget tid har levet et liv på kant med loven.

Foto: Privat foto

»Jeg har ikke fået et svar på, hvorfor han overfaldt mig. Det finder jeg måske ud af, når vi kommer i retten. Men jeg forestiller mig, at han har været rasende på mig, fordi jeg kom til at give hans datter en flad. Det indrømmer jeg gerne.«

»Jeg er ked af, at vores forhold var dårligt. Men jeg synes ikke, at det retfærdiggører, at jeg skulle have en kniv stukket i kroppen 19 gange og en hammer i hovedet.«

Lukas har ikke ønsket at få sit efternavn offentliggjort af hensyn til sin familie. Det har B.T. valgt at respektere. B.T. er bekendt med Lukas' fulde navn.