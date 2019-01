En økonomisk håndsrækning, blomster og krisepsykologbistand.

Det er blandt de elementer, som DSB vil tilbyde nogle af de berørte passagerer eller pårørende til de omkomne personer i en togulykke 2. januar.

Det fremgår af et notat sendt fra DSB til transportminister Ole Birk Olesen (LA) og transportudvalget. Det skriver DR.

- Det tilbud er en måde at udtrykke vores medfølelse og det ansvar, vi føler over for vores kunder og i særdeleshed over for efterladte til de omkomne i den tragiske ulykke, siger DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, til DR Nyheder.

I notatet fremgår det, at de nærmeste efterladte til de otte personer, der mistede livet og samtlige af de passagerer fra toget, blandt andet vil modtage blomster.

De nærmeste efterladte vil desuden blive tilbudt en "ekstraordinær økonomisk håndsrækning" på 50.000 kroner. Pengene gives som et engangsbeløb per afdød person.

De nærmeste efterladte vil også få mulighed for at have en kontaktperson i DSB, der kan hjælpe med praktiske opgaver i den kommende tid.

Det var en trailer fra et DB Cargo-godstog, der angiveligt blev blæst af, som forsagede ulykken 2. januar. Otte personer mistede livet i ulykken, hvor 16 blev kvæstet.