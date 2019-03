DSB har de seneste år været ramt af flere tilfælde af svindel, hvor gerningsmænd har købt massevis af pendlerkort, klippekort og rejsekort med stjålne kreditkort og solgt billetterne videre.

Svindlen løber op i flere hundrede tusinde kroner.

Det skriver DR.

Senest blev en mand i Odense idømt syv måneders fængsel, hvoraf to er ubetinget, og 100 timers samfundstjeneste.

Han havde i 2016 gjort sig skyldig i omfattende databedrageri ved at købe sig til 17 stjålne kreditkort på en hjemmeside og bruge dem til at købe stort ind i DSB’s app.

Herefter solgte han billetterne videre enten kontant eller via pengeoverførsler.

Svindlen løb op i 158.990 kroner.

I oktober sidste år blev to mænd idømt ni måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for et lignende nummer.

De havde også købt stjålne kort på en hjemmeside og handlet i DSB’s app for at videresælge billetter.

Her blev DSB svindlet for 365.980 kroner, skriver DR.

Ud over de tre mænd, der er dømt for at svindle DSB, er tre yderligere sigtet for lignende svindelnumre.

DSB vil ikke fortælle, hvor mange penge de i alt er blevet svindlet for.