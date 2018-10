Hvorfor betale 24 kroner for en billet til S-toget, når man kan køre gratis hver gang? For en 24-årig kvinde var svaret indlysende.

Over en periode på fire år er kvinden blevet taget i at køre uden billet hele 188 gange. Hver gang fik kvinden en bøde, men hun betalte ikke bøderne. Det betyder, at hun nu skylder DSB 149.300 kr.

Kvinden erkendte sig skyldig under retssagen i Helsingør, skriver sn.dk

Hun forklarede, at hun ikke havde nogen penge og derfor steg på togene uden billet.

Kvinden følte sig desuden forfulgt og ville ’bare gerne væk’, hvilket var grunden til, at hun rejste med togene.

Den kvindelige gratist blev idømt en straf på 30 dages betinget fængsel. Straffen er også betinget af, at kvinden i et år lader sig være under tilsyn af Kriminalforsorgen, som skal vurdere, om hun har brug for psykiatrisk eller psykologisk behandling.

DSB havde stillet et erstatningskrav på det tab, de havde lidt, mens kvinden benyttede sig af den offentlige transport uden at betale.

Retten i Helsingør henviste til et civilt søgsmål.

Du får en kontrolafgift. hvis du glemmer at tjekke ind. Rejsekortet blev indført i 2009. Foto: Kristian Djurhuus

Rekorden for flest gratis togture går til en mand, som i 2015 ved Retten i Glostrup blev dømt for at kørt 928 gange i tog uden billet. Erstatningskravet mod ham beløb sig til 696.000 kr., som manden dog havde svært ved at betale, da han var hjemløs og ikke havde nogen penge.

Er den 24-årige kvinde ikke i stand til at betale pengene, kan hun straffes med fængsel op til seks mdr.