DSB tager konsekvensen af, at en gruppe unge drenge i længere tid har skabt utryghed i deres toge.

Selskabet har nemlig indsat vagter til at patruljere både vogne og perroner på Kystbanen, der løber mellem Helsingør og København.

Nogle vagter vil være med på »udvalgte afgange på kystbanen«, fortæller DSBs kundechef Charlotte Kjærulff til Helsingør Dagblad.

Andre vil køre i bil langs strækningen og sætte ind, hvis der pludselig skulle opstå problemer.

»De bliver kontaktet af vores overvågningscenter, hvis der opstår ballade på stationerne,« forklarer hun til mediet.

Vagtværnet har ifølge Helsingør Dagblad været aktivt i et par uger, men ifølge DSB har det hjulpet på utrygheden, da man har oplevet færre henvendelser efter indsættelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSBs kundechef inden artiklens publicering.

På pressetelefonen oplyser DSB, at der er tale om »meget unge drenge«, men henviser til Nordsjællands Politi for yderligere signalement samt en konkret beskrivelse af chikanen.

Selskabet tilføjer, at det arbejder tæt sammen med Nivå Nærpoliti samt den lokale SSP-afdeling for at komme problemet til livs.