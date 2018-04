Mandag eftermiddag modtog Midt- og Vestsjællands politi en anmeldelse om, at en mand var svømmet i land ved Lund havn på Rødvig Stevns.

Han fortalte, at der stadig var tre personer i nød ude på havet, som han var sejlet ud med i 20-fods Bundgarnsjolle for at lave undersøgelser af havmiljøet. De tre personer blev reddet op af havet, og nu oplyser politiet i en pressemeddelelse, at en af personerne, en kvinde, er afgået ved døden. Kvinden, der er fra København, var 35 år gammel og hendes pårørende er blevet underrettet om tragedien.

Jollen begyndte at tage vand ind 400-500 meter fra land, hvorefter den kæntrede.

De tre mænd er uden for livsfare.

Politiet og deres teknikere skal bruge det næste stykke tid på at klarlægge, hvad der førte til ulykken.