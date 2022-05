Københavns Politi har søndag eftermiddag fundet en livløs mand ved Kastrup Digevej.

Det oplyser politikredsen over for B.T.

»Der er to kajakroere, der er ude at sejle, hvor de så ser den her person i vandet med hovedet nedad,« fortæller Dyre Sønnicksen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Politi og redning ankommer hurtigt til stedet, men fordi personen ligger et sted, hvor det er svært at komme til for hegn, har de haft brug for hjælp fra lufthavnen.

»Alle de her hegn giver os udfordringer, så vi får assistance fra lufthavnen med redningsbåde, hvor vedkomne bliver samlet op.«

Manden er efterfølgende blevet kørt med escorte til Rigshospitalet, men politiet oplyser, at mandens liv ikke stod til at redde.

De pårørende er endnu ikke underettet.

Politiet er fortsat til stede i området.

B.T. følger sagen.