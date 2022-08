Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er sket en drukneulykke ved badeanstalten Den Permanente i Aarhus.

Her har man hevet en bevidstløs 70-årig kvinde op af vandet.

Det bekræfter Østjyllands Politi til B.T.

»Der blev ringet 112 klokken 18.11. Vi kommer derud med beredskabet, og i mellemtiden har man hevet en kvinde op af vandet. Hun er efterfølgende erklæret død, forklarer Mikkel Møldrup,« der er vagtchef.

Man ved endnu ikke, hvad der er sket.

Politiet arbejder derfor fortsat på stedet for at klarlægge forløbet. Man arbejder dog ud fra, at der er tale om en ulykke.

Kvinden er ikke identificeret og de pårørende er ikke underrettet.

B.T. følger sagen.