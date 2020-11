Politiet vil ikke forsøge at få Peter Madsens varetægtsfænsling forlænget.

Det oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

'I forbindelse med sagen blev den drabsdømte Peter Maden dagen efter varetægtsfængslet i 14 dage. Det skete for at sikre at den mistænkte ikke havde mulighed for at ligge hindringer i vejen for efterforskningen,« skriver de.

Politikredsen tilføjer, at der ikke længere er grundlag for varetægtsfængsling, hvorfor man ikke vil begære om forlængelse, når fængslingen udløber onsdag.

»Peter Madsen overgår dermed til fortsat afsoning, mens efterforskningen fortsætter,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Den livstidsdømte morder er mistænkt for fangeflugt, trusler på livet, trusler mod fængselsansatte og politifolk samt ulovlig tvang.

Under et grundlovsforhør kom det frem, at politiet mener, at han har fået hjælp af andre.

Peter Madsen nåede at være på fri fod i fem minutter, før han igen blev anholdt.

Under anholdelsen truede han med, at han havde en bombe på sig. Men det viste sig ikke at være sandt.

Han truede også med en pistollignende genstand.

Opdateres...