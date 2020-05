Det var med god afstand og efter tur, at dronning Margrethe og statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften lagde kranse i Mindelunden for at markere 75-året for Danmarks befrielse fra Tyskland.

Efter at en lang række arrangementer er blevet aflyst eller udskudt på grund af coronakrisen, var der tale om en mindre højtidelighed.

Én efter én gik først dronningen og herefter statsministeren frem og lagde en krans med rød-hvidt bånd foran monumentet, der er lavet af billedhuggeren Axel Poulsen.

Det skete til ære for de modstandsfolk, der mistede livet under den tyske besættelse af Danmark i 1940'erne.

Det var 4. maj 1945, at Tyskland måtte overgive sig og dermed frisatte Danmark fra tysk besættelse.

Mindelunden, der ligger i Hellerup, er traditionelt et sted, som mange besøger 4. maj for at markere befrielsen.

Under Anden Verdenskrig blev Mindelunden brugt af den tyske besættelsesmagt som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk.

Siden blev området omdannet til et mindested for alle, der mistede livet for Danmark under besættelsen. Mindelunden blev officielt indviet 5. maj 1950.

Det er ikke kun i Mindelunden, at markeringen bærer præg af, at der er udbrud af coronavirus i Danmark.

På DR1, som mandag aften markerer 75-året for Danmarks befrielse, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i en tale, at på trods af den fysiske afstand er befolkningen sammen om fejringen "i vores hjerter".

Mette Frederiksen siger, at der kan drages paralleller til besættelsen med den nuværende coronakrise:

- Hvis vi synes, det er svære beslutninger i dag, er det intet mod de valg, der skulle træffes dengang (under Anden Verdenskrig, red.).

- De valg, politikere stod med, og de moralske spørgsmål, ethvert menneske dengang måtte træffe, siger statsministeren og tilføjer:

- Og jeg vil sige det meget klart i dag: Vi er ikke i krig. Vi kæmper ikke mod ondskab. Vi kæmper mod sygdom, og det er noget helt andet. Og vi skal nok klare den, afslutter hun.

