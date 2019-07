Droner og et særligt vægterkorps skal lette politiets arbejde og gøre vilkårene sværere for indbrudstyve i Gentofte Kommune.

Politiets sagsbehandlingstider er rekordhøje, som B.T. tidligere har beskrevet, men et nyt tiltag i Gentofte Kommune kan være med til at nedbringe de lange ventetider.

Det mener borgmester i Gentofte Kommune Hans Toft (K), der lige nu er i færd med at undersøge, om kommunen kan få de nødvendige tilladelser til at etablere et særligt vægterkorps, der skal rykke ud til indbrudsforsøg med udrykning for at stresse tyven.

»Det kan også være med til at nedbringe de lange ventetider, fordi vi har en fast tro på, at der vil være færre indbrud: Nogle tyveknægte vil være jaget væk, inden de kommer i gang, og så er der ingen grund til, at politiet går i gang med efterforskningen,« siger Hans Toft til B.T. om tiltaget 'Gentofte - Fri for tyveri', der har til formål helt at udrydde indbrud og tyverier i Gentofte Kommune.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det særlige vægterkorps skal fungere i praksis, men ifølge Hans Toft skal vægterne rykke ud til gerningsstedet med blå blink og sirener, og mens indbruddet formentlig stadig er i gang forsøge at indsamle dokumentation i form af billeder af tyven, biler eller lignende.

TIP OS: B.T. serie – Vi venter på politiet. Aldrig har sagsbehandlingen været så lang som nu. Har du oplevet lange ventetider hos politi og domstole, så skriv til os på 1929@bt.dk

»Vi overvejer også at anvende droner, så vi kan komme hurtigere derud. Det kan godt være, at man skal gøre noget specielt ved dronerne, så de ikke filmer alle husstande, men man kan lave nogle regler for, hvordan de bruges. De kan også både filme og give lyd fra sig,« siger Hans Toft, der samtidig understreger, at han ikke bebrejder politiet, og at han har forståelse for de manglende ressourcer.

»Men vi kan konstatere, at folk føler sig magtesløse over, at politiet ikke er til stede, når tyven er. Undersøgelser viser, at det mest effektive middel, man har til at bekæmpe tyveknægte, det er hurtig udrykning til stedet. Vi skal gøre arbejdsvilkårene for tyven dårlige,« fortæller han videre om tiltaget, hvor han foruden vægterkorpset også vil forebygge de mange indbrud i kommunen med nabohjælp og såkaldte tryghedsambassadører.

Vægterne i det særlige vægterkorps skal ikke bære våben, men Hans Toft fortæller, at de skal have lov til at køre over for rødt, når de kører med blå blink og sirener, og at det formentlig vil kræve noget uddannelse.

Derudover foreslår han, at vægterne kan have hunde med sig, som de kan bruge i selvforsvar, hvis tyven skulle blive voldelig.

»Vi kan ikke bare efterlade en vægter med en indbrudstyv, men der er mange måder at gøre det på. En indbrudstyv vil formentlig have en vis respekt for en vægter, hvis han står med en velopdragen schæferhund i snor, der viser tænder,« siger Hans Toft, der samtidig understreger, at vægteren ikke må slippe hunden løs.

B.T. har de seneste uger skrevet om lange ventetider hos politi og domstole.

Nye tal fra politiet viser nemlig, at sagsbehandlingstiden på borgervendt kriminalitet i første kvartal i år steg til hele 340 dage – altså næsten ét år – fra sagerne blev anmeldt, til der faldt en fældende afgørelse.

Borgervendt kriminalitet handler om blandt andet indbrud, tyveri fra borgere, hærværk og personfarlig kriminalitet som vold og trusler.

Det er den længste sagsbehandlingstid, siden Rigspolitiet i 2007 begyndte at føre statistik på området.