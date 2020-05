En eftersøgning er sat i værk på Lillebælt ud for Fredericia efter en anmeldelse fra en bekymret borger.

Brandvæsen, politi og ambulancer er fredag aften til stede ved lystbådehavnen i Fredericia, hvorfra beredskabet har iværksat en redningsaktion - eller eftersøgning - på Lillebælt.

Det frygtes, at en person, der tidligere på aftenen blev set sejle på et såkaldt paddleboard, er kommet i havsnød.

Det fortæller operationschef Casper Christensen fra Trekantområdets Brandvæsen kort før klokken 22.

- En bekymret borger kontaktede alarmcentralen, da vedkommende havde set en paddleboarder på vandet og efterfølgende mistede personen af syne.

- Det er på den baggrund, at vi har iværksat en eftersøgning. Der er foreløbig ingen, der er meldt savnet, siger operationschefen.

To redningsbåde og flere droner leder efter den pågældende person på Lillebælt. Anmeldelsen blev modtaget klokken 20.02.

Et paddleboard er et bræt, som man enten kan stå eller sidde på, mens man kommer frem ved at padle med en åre.

/ritzau/