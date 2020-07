Torsdag skal en afdød mand obduceres. Politi kender endnu ikke årsagen til eksplosionen i Svendborg.

Det står torsdag endnu ikke klart, hvad der førte til, at der onsdag skete en eksplosion og efterfølgende brand i et hus i Svendborg. En person omkom i ulykken.

Politiet arbejder på at opklare årsagen til ulykken, fortæller Jack Liedecke, politikommissær ved Fyns Politi.

- Vores kriminalteknikere og hærens sprængningseksperter har undersøgt huset i går (onsdag, red.). De har taget prøver til nogle analyser og lavet tekniske undersøgelser.

- Indtil der er resultat, vil vi ikke komme med bud på, hvad der har forårsaget eksplosionen, siger han.

Billeder fra stedet viser, at der ikke er meget tilbage af det gule murstenshus på grunden på Græskæmnervej. Dele af ydermurene står endnu, men resten er styrtet sammen eller nedbrændt.

Nogle drivhuse i hjørnet af grunden ser dog på billederne ikke ud til at have taget skade i ulykken.

- Der er tale om en meget kraftig eksplosion. Huset styrter sammen efter eksplosionen, og så opstår der en brand, som gør, at huset er næsten udbrændt, siger Jack Liedecke.

En mand døde som følge af eksplosionen, men politiet kan endnu ikke sige, hvem han var.

- Hvem den dræbte er, kan vi ikke komme ud med på nuværende tidspunkt. Vi har ikke fået identificeret den pågældende, siger Jack Liedecke.

Håbet er, at en obduktion torsdag kan kaste lys over, hvem den dræbte er.

En 55-årig kvinde kom lettere til skade ved eksplosionen, men politiet holder kortene tæt, med hensyn til hvem hun er, hvor hun befandt sig i forbindelse med eksplosionen, og hvad hendes relation til den afdøde var.

- Hun var omkring huset og har en relation til huset. Hvad den relation er, vil jeg ikke komme ind på på nuværende tidspunkt, siger politikommissæren.

Politiet mangler endnu at foretage nogle afhøringer i sagen. Ifølge Jack Liedecke har Fyns Politi torsdag formiddag endnu ikke konkrete spor at gå ud fra, når det kommer til at fastlægge årsagen til eksplosionen.

/ritzau/