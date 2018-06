En specialiseret drone skabte overblik og varslede beredskabet om ildlommer under brand ved Holbæk Sygehus.

København. En højt specialiseret drone spillede en afgørende rolle i forbindelse med slukningsarbejde ved en voldsom brand ved Holbæk Sygehus natten til onsdag.

Det oplyser beredskabschef ved Vestsjællands Brandvæsen Lasse Hansen.

- Dronen opdagede i nat, at vi havde en ildlomme på taget over kedelhuset, som vi egentlig havde en oplevelse af, at vi havde fået stoppet.

- Den kunne se, at der var begyndende varmeudvikling, så vi hurtigt kunne få åbnet taget op og slå den begyndende brand ned, forklarer Lasse Hansen.

Havde beredskabet ikke haft dronen til at skabe overblik og måle varmen, var det først, når der var begyndt at komme røg og varme ud fra taget, at de havde opdaget ildlommen, mener beredskabschefen.

Hans folk anvender dronen, der blandt andet har et godt optisk kamera og et termisk kamera, cirka en gang om måneden.

Siden 2014 har Vestsjællands Brandvæsen haft adgang til dronen, som hører under droneberedskabet i brandvæsenets frivilligenhed. Så snart der er meldinger om brand, hvor en drone vil kunne hjælpe, sendes der bud efter den.

Inden for en halv time, efter at der var blevet ringet til alarmcentralen, var dronen på stedet.

En gasdrevet tørretumbler mistænkes ifølge TV Øst at stå bag den voldsomme brand, der natten til onsdag brød ud i vaskeriet i Holbæk Sygehus.

Fire bygninger med et samlet areal på cirka 4000 kvadratmeter - svarende til fem parcelhusgrunde - var i løbet af en halv time overtændt.

Det er ikke kun i forbindelse med ildebrand, at dronen tages i brug. Flere gange har den assisteret politiet ved eftersøgninger, og den anvendes også til havmiljøundersøgelser, når der er mistanke om eksempelvis olieudslip.

