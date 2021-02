Et fly måtte tilbageholdes og en helikopter omdirigeres, da en drone fredag kom for tæt på Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn blev fredag lukket kortvarigt for al flytrafik på grund af en drone i luften nær landingspladsen.

Det skriver DR Nordjylland.

Episoden fandt sted omkring klokken 18. Sagen er meldt til politiet.

Lufthavnen måtte tilbageholde et civilt fly, mens en redningshelikopter måtte omdirigeres på grund af dronen.

Droner kan føre til alvorlige ulykker, hvis de støder sammen med et fly, forklarer Morten V. Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg.

- Selv et sammenstød med en fugl kan være særdeles alvorligt, og så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor galt det også kan gå, hvis et fly støder sammen med en drone.

- I går gik det heldigvis godt, men man skal simpelthen holde op med at flyve drone i nærheden af landingspladser, siger han til DR Nordjylland.

Droner må maksimalt flyve i 120 meters højde.

De må ikke flyve inden for en radius af fem kilometer fra civile lufthavne og otte kilometer fra militære lufthavne. Derudover skal droner holde mindst to kilometers afstand landingspladser for lægehelikoptere.

/ritzau/