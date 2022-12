Lyt til artiklen

Politiet rykkede ud, da en medarbejder i Roskilde Lufthavn tirsdag formiddag spottede en drone i luften nær lufthavnen.

Dronens ejermand viste sig at være ung – særdeles ung.

Dronen befandt sig inden for lufthavnens sikkerhedsområde, hvilket er ulovligt. Derfor anmeldte medarbejderen det til politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi undersøgte sagen og fandt frem til, hvem dronens ejer er.

»Det viste sig at være en otte-årig dreng, som havde fløjet med dronen, uden at hans pårørende var vidende om flyvningen,« skriver politikredsen i døgnrapporten.

Den seneste tid har der været en del sager med droneflyvninger nær lufthavne – også her i Danmark.

Alvorlige sager, fordi det kan få stor betydning for lufttrafikken.

Eksempelvis risikerer en tysk mand et erstatningskrav fra flere flyselskaber efter at have fløjet med en drone nær Karup Lufthavn i august.

Så galt går det ikke for den otte-årige dreng.

»Drengens pårørende blev vejledt om reglerne for droneflyvning, herunder afstand til lufthavnen og aldersgrænse med videre,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi.