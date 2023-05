Det har kun kostet Aarhus Kommune 235.244 kroner at inddrive 9.067.606 kroner fra skyldnere.

Det viser en aktindsigt i økonomien bag kampagnerne.

Gældsinddrivelsen har en drillende karakter, hvor man blandt andet har opfundet 'Gældefanten' som et begreb.

Man har også lavet kampagner specifikt målrettet black friday, hvor man spørger skyldnere, om de har sort samvittighed.

Denne kampagne blev sat i gang i forbindelse med black friday. Aarhus Kommune

Det kan måske lyde som en alternativ og let humoristisk metode til et alvorligt emne, men det har altså vist sig at være en god forretning.

Rådmand for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad fortæller, at man er overordentligt glade for successen.

"Hvis vi ikke hjælper de her borgere med at få betalt deres gæld, så er det penge, som går tabt, som kunne være brugt på velfærd."

"Vi har set millioner af penge, der skulle være gået til for eksempel udvikling af skoler, som er gået tabt, fordi skyldnere ikke har betalt."

Men nogle ville måske også kalde de her kampagner for nedladende, hvad tænker du om det?

"Jeg har kun hørt positive ting om kampagnerne. Der er nogle borgere, der er glade for at blive mindet om gælden," siger rådmanden til B.T.

Aarhus Kommune har haft stor succes med kampagner som 'Gældefanten', 'Sort samvittighed' og 'Tag tyren ved hornene'. Aarhus Kommune

I 2022 havde hver tiende borger i Aarhus Kommune gæld til kommunen.

I 2022 skyldte borgere i alt 434 millioner til kommunen.