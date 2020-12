Raketterne føg gennem luften som missiler, og fyrværkeri eksploderede over bilerne på vejen.

Mandag aften fik Midt- og Vestsjællands Politi flere anmeldelser fra borgere, der var generet af fyrværkeri omkring Askerødbebyggelsen i Hundige syd for København.

Det drejede sig ikke blot om, at fyrværkeriet blev affyret før den tilladte dato 27. december, men først og fremmest, at det blev skudt horisontalt mod bygninger og biler.

»Vi rykkede ud, men det lykkedes os ikke at gribe nogen på fersk gerning,« fortæller kommunikationsmedarbejder med Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Det så voldsomt ud, da en gruppe drenge mandag aften legede med fyrværkeri i Hundige. Vis mere Det så voldsomt ud, da en gruppe drenge mandag aften legede med fyrværkeri i Hundige.

Vidner har beskrevet, at de har set drenge på omkring 13-14 år løbe rundt i området og skyde krudtet af, og det får nu politiet til at advare de unge om den ulovlige brug af fyrværkeriet.

Raketter, romerlys og andet krudt, der bliver bliver skudt rettet mod både biler, dyr og mennesker, er nemlig et tilbagevendende problem, som politiet kun kender alt for godt.

»Det er en del af det billede, vi ser år efter år, så på den måde er det ikke overraskende,« forklarer Martin Bjerregaard.

»Ligesom vi hver sommer har studenterfester og musik til ulempe, har vi på denne årstid fyrværkeri til ulempe. Det gælder både ulovligt fyrværkeri og lovligt fyrværkeri, der enten bliver brugt for tidligt eller på en uhensigtsmæssig måde,« siger han.

Derfor har politiet også i år sat øget fokus på problemet og sætter ind med øget patruljering i særligt udsatte områder.

»Vi griber resolut ind for at få folk til at forstå, at det kan få vidtgående konsekvenser både for dem selv, men også for andre mennesker.«

Folketinget har netop skærpet straffen for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen. Straffen er blevet skærpet med en tredjedel.

Det straffes normalt med mellem 10 og 60 dages fængsel, hvis man forsætligt bringer andre i fare med fyrværkeri.

Fyrværkerisalget åbnede tirsdag i sidste uge, men det er kun lovligt at fyre det af i perioden fra 27. december til og med 1. januar.